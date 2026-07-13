lunedì, 13 Luglio , 26
HomeVideo NewsStarmer: metteremo al bando Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane
starmer:-metteremo-al-bando-guardie-rivoluzionarie-islamiche-iraniane
Starmer: metteremo al bando Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane
Video News

Starmer: metteremo al bando Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Per chi le sotiene 14 anni di carcere”

Milano, 13 lug. (askanews) – Il governo britannico ha annunciato l’intenzione di mettere al bando il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), considerato una minaccia alla sicurezza nazionale sostenuta dall’estero, con una mossa “equivalente a un divieto”. “Chiunque venga riconosciuto colpevole di aver sostenuto o aiutato questi gruppi rischierà fino a 14 anni di carcere”, ha dichiarato il Primo Ministro Keir Starmer in merito a un disegno di legge che sarà presentato in Parlamento questa settimana.

Previous article
Meloni a Palermo: “Mafie cambiano ma qui lo Stato c’è, continuiamo a colpire criminalità organizzata”
Next article
Yemen, aeroporto Sanaa colpito per impedire atterraggio aereo iraniano

POST RECENTI

Video News

Max Pezzali da record con il tour italiano più venduto del 2026

15 appuntamenti negli stadi e oltre 680.000 spettatoriMilano, 13 lug. (askanews) - Con la doppietta da tutto esaurito allo Stadio San Siro di Milano, Max...
Video News

Disabilità nell’opera: “cambiamo il contratto nazionale degli artisti”

La campagna della musicista Marianna Monterosso per abbattere le barriereRoma, 13 lug. (askanews) - Nei teatri d'opera italiani, gli artisti disabili non hanno diritto d'accesso....
Video News

Yemen, aeroporto Sanaa colpito per impedire atterraggio aereo iraniano

A bordo delegazione Houthi di ritorno da Teheran, che accusa sauditiRoma, 13 lug. (askanews) - Una densa coltre di fumo si leva dall'aeroporto di Sanaa,...
Video News

Teaser trailer de “La famiglia Panini-L’avventura delle figurine”

La serie evento con Serena Rossi in onda prossimamente su Rai1Milano, 13 lug. (askanews) - Mentre il mondo intero si appassiona ai Mondiali di calcio...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.