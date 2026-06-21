martedì, 23 Giugno , 26
HomeMondoStarmer vicino alle dimissioni? Trump intanto lo dà già per spacciato
starmer-vicino-alle-dimissioni?-trump-intanto-lo-da-gia-per-spacciato
Starmer vicino alle dimissioni? Trump intanto lo dà già per spacciato
Mondo

Starmer vicino alle dimissioni? Trump intanto lo dà già per spacciato

Redazione-web
By Redazione-web

-

12
0

ROMA – La stabilità politica del Regno Unito vacilla di nuovo. Se meno di due anni fa, la vittoria schiacciante del partito laburista aveva portato in auge Keir Starmer consacrandolo Primo Ministro, oggi lo scenario è nettamente cambiato. La pesante sconfitta subita nelle elezioni locali di maggio e la spaccatura irreparabile sulla spesa militare, ha innescato una crisi di leadership senza precedenti.

E così, il successo ottenuto lo scorso 18 giugno da Andy Burnham nel seggio elettorale di Makerfield con il 54,8% dei voti, ha aperto ufficialmente la strada per un cambio vertice di governo. Mentre Starmer valuta il proprio futuro politico nella residenza di campagna di Chequers, stando a quanto riferiscono i media, fonti interne al partito, attendono una dichiarazione ufficiale delle sue dimissioni già da domani, delineando di fatto l’insediamento del settimo Primo Ministro britannico in poco più di un decennio.

La spaccatura nel partito dei laburisti appare evidente: oltre 100 parlamentari infatti, hanno chiesto pubblicamente a Starmer di farsi da parte oppure di definire un calendario per la successione. L’ingresso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, ex sindaco della Grande Manchester ed esponente di spicco dell’ala riformista, offre di fatto al partito un’alternativa autorevole e popolare.

IL DECLINO DI STARMER E LA STOCCATA DI TRUMP

Il declino del ‘peso’ politico di Starmer si è percepito anche durante il 52° Summit del G7 a Évian-les-Bains. Il Primo Ministro è apparso isolato e non è riuscito ad ottenere nemmeno un incontro bilaterale con il Donald Trump. Anzi, è stato proprio il Presidente degli Stati Uniti, oggi, ad infliggergli un duro colpo, affermando su Truth che “Keir Starmer si dimetterà da primo ministro del Regno Unito. Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene”.

Complici l’aumentare del carovita e la percezione di un’azione di governo inefficace, all’inizio del 2026, l’indice di gradimento netto di Starmer è crollato al -57%. La nomina di Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti, avvenuta nonostante i suoi legami con Jeffrey Epstein, ha poi fatto il resto.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Tennis, Cerundolo vince il Queen’s. Tiafoe trionfa ad Halle e vola a Wimbledon da top 20
Next article
Palermo, auto travolge gruppo di ciclisti: muore una donna

POST RECENTI

Mondo

Gli attivisti della Flotilla Centrone e Alberizia sono liberi

ROMA - "Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da...
Mondo

Borse giù, crollo Wall Street e cali in Asia, in frenata i listini europei (maglia nera Milano): cosa è successo

ROMA - Giornata 'no' per le borse mondiali. E questa volta non è colpa solo dei conflitti mondiali, della chiusura dello Stretto di Hormuz...
Mondo

Per Trump “l’Iran ha accettato ispezioni sul nucleare all’infinito”. L’Iran dice che non è così

ROMA - Trump annuncia l'ennesima (non) svolta nei delicati equilibri del Medio Oriente, dichiarando che l'Iran ha formalmente accettato di sottoporsi a ispezioni nucleari di...
Mondo

“I felt sorry for her”: La7 diffonde l’audio di Trump su Meloni

🔴 🇺🇸🇮🇹 Scontro Trump-Meloni, L’Aria Che Tira pubblica l’audio originale della telefonata con #Trump. Il Governo statunitense – fa sapere il programma di La7 –...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.