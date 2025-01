Start-up italiana trasforma i pneumatici in materiali sostenibili

Di Pierro(Rubber Conversion): si apre di fatto un nuovo scenario

Rho(MI), 28 gen. (askanews) – Una start-up innovativa italiana, Rubber Conversion, ha sviluppato e implementato a livello industriale una tecnologia per la devulcanizzazione della gomma che permette di riciclare gli pneumatici fuori uso per ottenere un materiale utilizzabile in percentuali significative per la produzione di nuove gomme, suole per calzature o articoli tecnici come guarnizioni e tubi. È il frutto di un processo brevettato del quale si è parlato a Milano al ‘Rubber Day 2025′, nel distretto dell’innovazione Mind.”Di devulcanizzazione e di riciclo – ha detto l’amministratore delegato Rubber Conversion, Francesco Di Pierro – si parla da tanto, ma l’utilizzo della gomma devulcanizzata è sempre stato relegato a impieghi un po’ secondari, mentre con questa tecnolgia, per tutta una serie di motivi sia di carattere tecnico sia di sostenibilità, la gomma devulcanizzata, sopratutto quella proveniente da pneumatici fuori uso, può essere utilizzata in perventuali elevate nella produzione di nuovi pneumatici e per i produttori di pneumatici questo apre effettivamente un nuovo scenario perché dà loro uno strumento potente per raggiungere dei target di sostenibilità che gradualmente la normativa sta imponendo”.Segni di un profondo cambiamento del panorama industriale che necessita un’evoluzione del quadro normativo per l’adozione su larga scala del modello di economia circolare.”C’è bisogno di una spinta a livello regolatorio, almeno a livello europeo, che stimoli la domanda – ha aggiunto Di Pierro – perché la domanda al consumatore oggi è ancora debole, ma questo lo vediamo nel mondo della gomma così come in altri settori, c’è bisogno di una regolamentazione che si sta muovendo in questo senso e che semplifichi i processi autorizzativi e anche la libera circolazione di questi materiali, che comunque provengono dal riciclo di rifiuti e quindi con una complessità amministrativa significativa”.Il processo di Rubber Conversion è coperto da un brevetto sul procedimento, sugli additivi e sul prodotto finito grazie al quale le mescole di gomma devulcanizzata trovano già oggi applicazione in parziale sostituzione della gomma vergine e le aspettative sono di un continuo miglioramento delle prestazioni oltre di una riduzione dei costi prodotta dall’espansione del mercato.