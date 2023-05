Start-up: nasce BAIA la geointelligence per l’export delle PMI

“Salute bene primario collettività. Basta tagli, tornare a investire” “E’ necessario investire sulla salute come bene fondamentale, in un percorso che parta dalla prevenzione per arrivare alla cura e alla riabilitazione, mettendo in rete tutti i servizi: territorio, ospedale, cure primarie e specialistiche. Ma non basta: bisogna andare oltre...