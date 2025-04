startric,-conclusa-raccolta-fondi-per-progetto-valvola-cardiaca

Milano, 28 apr. (askanews) – StarTric, startup italiana attiva nel settore delle tecnologie biomedicali avanzate, ha completato un articolato piano di finanziamento allo sviluppo che le dà accesso a fondi per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. Il contributo più significativo viene dal successo nell’ultimo bando Europeo EIC Accelerator, nell’ambito del programma Horizon Europe, che le ha assegnato 2.5 milioni di euro a fondo perduto, oltre a 8.4 milioni di euro di finanziamento in conto capitale che sarà erogato in futuri round finanziari attraverso la BEI. Questo risultato è stato ottenuto nel bando EIC più competitivo di sempre, con 71 progetti premiati, di cui solo 4 italiani, su 1.211 proposte accettate da tutta Europa per l’alto potenziale innovativo e di mercato. A questo si aggiunge un round di finanziamento “seed” di circa 1,850 milioni di euro, sottoscritto al di sopra del target da un gruppo di finanziatori qualificati che include NLC Health Ventures, partner internazionale di StarTric con base in Olanda leader nel lancio di startup del settore biomedicale, soci fondatori ed altri. Un altro incentivo finanziario è venuto da Invitalia, attraverso il bando Brevetti+ 2024, promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a completare, con un successo che va al di là delle nostre aspettative, un round di finanziamento diversificato che, in aggiunta ad attuali Soci e partners, ha visto l’arrivo di nuovi Soci qualificati ed il contributo a fondo perduto da parte di importanti fonti istituzionali a livello Europeo e nazionale. Questo risultato testimonia la crescente fiducia che il progetto StarTric sta riscuotendo a tutti i livelli e l’importante creazione di valore che stiamo ottenendo”, ha detto Eugenio Passanante, socio fondatore e CFO di StarTric.

“Queste risorse finanziarie ci permettono di accelerare l’esecuzione del progetto, completando la fase preclinica e l’industrializzazione, e di avviare la fase di validazione clinica sull’uomo della nostra tecnologia TriClover, tecnologia che ha il potenziale di trattare, con efficacia e sicurezza uniche, una vasta popolazione di pazienti di rigurgito della tricuspide, al momento privi di valide soluzioni terapeutiche. Si tratta di una fase essenziale dell’intero progetto di StarTric, che rappresenta l’ultimo passaggio prima di accedere da candidato leader ad un di mercato, quello delle terapie della tricuspide, già grande ma in continua espansione”.

StarTric, il cui progetto é attualmente in fase preclinica, sta sviluppando un dispositivo medicale per trattare il rigurgito della valvola cardiaca tricuspide. Si tratta di una malattia grave e molto diffusa, con oltre 70 milioni di pazienti nel mondo, dei quali 4 milioni in Europa, recentemente riconosciuta come causa indipendente di gravi sintomi cardiaci e di morte: la mortalità a 5 anni dalla diagnosi supera il 65%, cioé circa 2 pazienti su 3.

La tecnologia TriClover di StarTric consiste in un piccolo impianto effettuato a cuore battente tramite catetere, che permette di “riparare” la valvola nativa, evitando l’alto rischio e impatto della chirurgia a cuore aperto, effettuata solo in pochi casi eccezionali proprio per la sua complessità. L’unicità della tecnologia TriClover di StarTric, e la sua potenziale efficacia terapeutica, si basa sul fatto che é concepita per riprodurre in modo mini-invasivo una tecnica di chirurgia a cuore aperto, la procedura “clover”, introdotta oltre 15 anni fa in Italia e da allora praticata in tutto il mondo con eccellenti risultati. In questo modo StarTric si propone di “democratizzare” l’accesso alla cura dell’insufficienza tricuspidale per milioni di pazienti che, per la stragrande maggioranza, non sono in condizione di affrontare il rischio chirurgico.

StarTric ambisce a diventare leader di un mercato in rapida crescita, destinato a superare i 4 miliardi di euro entro il 2030.