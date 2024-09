Startup, Boccia: “Per Digithon2025 salto di qualità, sogno ‘South innovation district’, modello sia Malaga”

(Adnkronos) – “Non so come sarà Digithon2025, sarà sicuramente diversa, serve un salto di qualità. Io sogno un ‘South innovation district’, sogno il ‘modello Malaga’, credo che siamo in grado di farlo. Abbiamo a Bari un Politecnico eccezionale, mi auguro che imprese e istituzioni colgano questa occasione per fare quello che va fatto: dare fisico e robustezza a questo progetto che per 9 anni è stato un progetto volontario e volontaristico”. Così, con Adnkronos/Labitalia, a margine di Digithon2024, Francesco Boccia, fondatore della maratona digitale a Bisceglie, annuncia le novità per il futuro.

“Tutto iniziò dieci anni fa quando le università pugliesi, Confindustria e alcuni partners di allora, pionieri, capimmo che era possibile costruire in Puglia, e dalla Puglia in tutto il Paese, il binomio apprendimento- innovazione. L’apprendimento che non deve mai fermarsi e dura tutta la vita e l’innovazione che è soprattutto nelle corde dei giovani che hanno l’energia e il coraggio di rompere gli schemi”, ha sottolineato Boccia.

Ma per Boccia “la dirompenza dell’intelligenza artificiale impone anche a DigithON un salto di qualità nella sua missione accanto ai ragazzi. Unendo le forze, con l’aiuto di Regione Puglia con il presidente Emiliano che ha definito Digithon una ‘serra’, insieme ai partner, alle università pugliesi e del Mezzogiorno, per far sì che nel prossimo decennio quella che ormai è diventato un vivaio delle nuove imprese si trasformi in un vero e proprio South innovation district. Lo hanno fatto in Spagna, a Malaga, con grande successo, si può fare in Puglia e nel Mezzogiorno unendo le forze”, ha concluso.