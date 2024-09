Startup, round da 12 milioni per Jet Hr guidato da Picus Capital

Ogliengo: siamo sulla giusta strada con un fondo internazionale

Milano, 24 set. (askanews) – Round da 12 milioni di euro per Jet HR, la startup fondata da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino per abbattere la burocrazia legata al lavoro e alla gestione dei dipendenti. Lead investor è il venture capital internazionale Picus Capital, con investitori già presenti come Exor Ventures e Italian Founders Fund (IFF) incrementano la propria quota. Con il seed round annunciato oggi, la la raccolta complessiva della società sale a 16,7 milioni di euro.

L’aumento di capitale supporterà la crescita dell’organico, che conta oggi 70 dipendenti, oltre che per lo sviluppo della piattaforma. Già previsto il prossimo rilascio di nuove funzionalità, come la possibilità di gestire con la piattaforma non solo i dipendenti ma anche i lavoratori autonomi a partita iva.

“Siamo sulla strada giusta: alle centinaia di clienti soddisfatti e agli importantissimi investitori italiani, ora si aggiunge la fiducia di un fondo internazionale come Picus Capital che conosce bene il nostro settore avendo investito in parecchie aziende in ambito payroll e HR che sono poi diventate unicorni”, ha detto Marco Ogliengo, Ceo di Jet HR.

Robin Godenrath, Founding Partner & Managing Director di Picus Capital, ha spiegato di vedere “un potenziale straordinario nell’automazione basata sull’intelligenza artificiale per trasformare il mercato delle buste paga in Italia, che vale oltre 4 miliardi di euro, data l’attuale fiducia nelle soluzioni fortemente orientate ai servizi. Siamo entusiasti di supportare Jet HR in quanto apripista delle soluzioni di gestione delle paghe guidate dall’IA”.

Lorenzo Franzi, alla guida di Italian Founders Fund, ha sottolineato come “Jet HR sia il perfetto esempio del tipo di valore che IFF vuole portare nell’ecosistema digitale e innovativo del Paese. Finanziando il talento e l’impegno di una nuova generazione di eccellenze, promuoviamo anche l’attrazione di capitali ed esperienze dall’estero insieme a capitale dei founder Italiani”.