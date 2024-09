startup,-skillvue:-round-da-2,5mln-guidato-da-iff-e-14peaks-capital

Rebranding per Algo Ai, piattaforma che aiuta le imprese nel recruiting

Milano, 3 set. (askanews) – Round da 2,5 milioni di euro per Skillvue, startup precedentemente nota come Algo AI che ha sviluppato una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per consentire alle aziende di adottare un approccio skills-based nell’attività di recruitment, talent development e mobilità interna. Il round è stato guidato da Italian Founders Fund (IFF) e 14Peaks Capital. All’aumento di capitale hanno partecipato anche Orbita Verticale, Ithaca 3, il fondo spagnolo Kfund e Business Angels.

Fondata a Milano nel 2021 da Nicolò Mazzocchi (classe 1999) e Simone Patera (classe 1991), Skillvue è la piattaforma che permette alle aziende di analizzare le competenze di candidati e dipendenti in maniera rapida, oggettiva e scalabile e così facendo adottare un approccio skills-based nelle attività di recruitment, talent development e mobilità interna.

“L’iniezione di capitale ci consentirà di potenziare il nostro team con figure strategiche soprattutto nell’area dell’AI, di espanderci sul mercato italiano, di approcciarci al mercato estero forti dell’esperienza positiva con clienti come Carrefour e di consolidare la nostra tecnologia con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua applicazione sui tre verticali di recruitment, internal hiring e talent development”, ha detto Nicolò Mazzocchi, CEO & Co-founder di Skillvue.