startup:-tutto-pronto-per-digithon-2024,-torna-dal-5-al-7-settembre-a-bisceglie

(Adnkronos) – È tutto pronto per DigithON 2024, che torna dal 5 al 7 settembre a Bisceglie (BT) con una non-stop dedicata al mondo del digitale: tre giorni di competition tra le startup più innovative selezionate per la maratona, confronto con le aziende, formazione e approfondimenti con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese. E con un focus particolare sul tema dell’intelligenza artificiale, che continua a catalizzare il dibattito internazionale.

Nel corso della manifestazione, sul palco insieme all’ideatore e fondatore Francesco Boccia e al presidente di DigithON Letizia D’Amato si alterneranno: il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’europarlamentare e Presidente della Commissione Ambiente Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza Regioni Michele Emiliano, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, il duo musicale dei Coma_Cose, l’atleta mezzofondista Gaia Sabbatini, il fisico, professore e influencer Vincenzo Schettini de “La fisica che ci piace”, Ida Di Filippo, volto iconico del programma TV Casa a Prima Vista, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, la giornalista e conduttrice Myrta Merlino, le giornaliste e conduttrici del TG1 Valentina Bisti e Barbara Carfagna, la conduttrice Rai Nunzia De Girolamo, il giornalista Rai Andrea Vianello, la firma de Il Giornale Paolo Giordano, Enzo Magistà, direttore della redazione giornalistica del Gruppo Norba.

L’edizione 2024 debutterà giovedì 5 settembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro che, dalle ore 10, apriranno le porte alla gara tra le startup, accogliendo centinaia di inventors finalisti giunti da tutta Italia, selezionati tra gli oltre 300 progetti pervenuti quest’anno alla call for ideas. Letizia D’Amato darà il via alla maratona coordinata da Giuseppe Mastrodonato, cto e cofounder DigithON, ed Ennio De Iapinis, lawyer e cofounder DigithON con la partecipazione di Raffaele Barberio: ogni startup avrà a disposizione 5 minuti per illustrare il proprio pitch e rispondere alle domande del comitato scientifico per vincere il trofeo DigithON 2024.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti di approfondimento e dibattiti con esperti di innovazione e nomi di primo piano delle aziende: alle 11 è in programma ‘Innovation, introducing AI in IT services’, il panel a cura di Riccardo Vescovi, technology innovation hub director di Fincons, mentre alle 12 interverrà Stefano Bruzzi, responsabile sviluppo network dell’innovazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center per parlare di Intesa Sanpaolo Innovation Center e degli strumenti per la crescita e per lo sviluppo internazionale offerti a startup e pmi innovative.

Nel pomeriggio, alle 15.30, Davide Orfanelli, social innovation manager di Sisal, presenterà GoBeyond and beyond: l’evoluzione a 10 anni di call for ideas. Alle 16, appuntamento con Finanziamenti alle startup: il caso Puglia, un approfondimento con Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia. In chiusura, si terranno i primi due appuntamenti con DigithON Beer & Code, boot camp a cura di AuLab presso la Terrazza delle Vecchie Segherie: i talk gratuiti con Giancarlo Valente saranno dedicati a intelligenza artificiale generativa e intelligenza artificiale applicata al coding.

Anche la seconda giornata di competition, venerdì mattina dalle 10, sarà intervallata da interessanti speech e importanti interventi: alle 10.30 Giuseppe Perrone, EY technology consulting ai&data leader Italy e Blockchain Leader Emeia, introdurrà e darà il via alla seconda edizione della EY Cup, un progetto nato in sinergia con EY dedicato ai giovani laureandi e laureati under 30 i cui prototipi innovativi, dopo un percorso di mentorship di 5 settimane, saranno presentati a DigithON. I vincitori si aggiudicheranno un premio del valore di 3.000 euro offerto da DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY.

Alle 12.30 Milko Vaccaro, head of it, Philip Morris International Cluster Italia, spiegherà L’approccio di Philip Morris all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale; alle 15.30 sarà la volta del Presidente della Regione Puglia e Vicepresidente della Conferenza delle Regioni Michele Emiliano che con Enzo Magistà parlerà di Regioni italiane nella società digitale, mentre alle 17 il palco delle Vecchie Segherie ospiterà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervistato da Valentina Bisti. A seguire, l’ultimo incontro con DigithON Beer & Code dedicato a Data Analytics, con Matteo Sisto.

L’ultimo giorno di maratona si svolgerà sabato 7 settembre, con i pitch dei rimanenti progetti in gara dalla 10; alle 12 ci sarà un approfondimento a cura di Barbara Carfagna su L’AI: focus su Arabia Saudita. Alle 18.30 uno dei momenti più attesi, con l’assegnazione dei premi tra borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un montepremi totale di oltre €50.000, in attesa del grande evento serale in Largo Castello in cui per la prima volta i vincitori del Premio DigithON saranno annunciati dal palco in piazza.

L’appuntamento avrà inizio alle 19.30 con i saluti di Francesco Boccia e Letizia D’Amato. On stage salirà il Prof. Vincenzo Schettini de ‘La Fisica che ci Piace’, seguito da Ida Di Filippo, rivelazione in TV e sul web del programma ‘Casa a Prima Vista’ in dialogo con Nunzia De Girolamo. Sarà poi la volta di Gaia Sabbatini, che racconterà la sua corsa sulle piste di atletica e sui social insieme ad Andrea Vianello. Quindi il presidente di Confindustria Emanuele Orsini sarà intervistato da Barbara Carfagna, mentre Europa e Società digitale sarà il tema del confronto condotto da Myrta Merlino che vedrà protagonisti il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e l’europarlamentare presidente della Commissione Ambiente Antonio Decaro.

E ancora musica, con la partecipazione dei Coma_Cose in conversazione con Paolo Giordano che offriranno anche una performance live per il pubblico della piazza, fino al momento clou della serata con la proclamazione dei vincitori di DigithON 2024 e la premiazione affidata a Francesco Boccia, Emanuele Orsini e Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Bari e BAT: il primo classificato a DigithON 2024, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà l’assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari e Bat.

Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it dove è consultabile l’elenco completo dei progetti in gara; il portale, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori, rappresenta oggi un ecosistema con oltre 2000 startup.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e Bat, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Invitalia, Nexi, Fincons Group, Philip Morris Italia, Tim Enterprise, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, Binp, B4i – Bocconi for Innovation, Mint. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Esa BIC, Distretto Produttivo dell’Informatica, Calliope.