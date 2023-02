Stasera a Torino il rock dei Måneskin, nel segno del sold uot

Fan in delirio e social in fermento per la band dei record

Torino, 25 feb. (askanews) – Comunque vada, sarà un successo: stasera a Torino sul palco del Pala Alpitour il rock dei Måneskin, nel segno del trionfo torna a mandare i fan in delirio e mettere in fermento i social. Dopo i Sold Out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022, riparte dall’Italia il Loud Kids Tour, che vedrà Victoria, Damiano, Thomas e Ethan protagonisti di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa.

Il viaggio è lungo. Questa seconda parte del tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha già collezionato ben 29 date sold out, a cui seguiranno i cinque attesissimi eventi negli stadi in l’estate 2023: 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 (sold out) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Il ritorno dopo il grande trionfo del Circo Massimo di Roma, arriva dopo la pubblicazione del nuovo album “RUSH!”, uscito il 20 gennaio e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 paesi. L’Album, prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo, ha raggiunto oltre 700 milioni di stream.

