Stasera al Gf il primo eliminato e arriva Carmen Russo. Risolto il ‘giallo’ Di Clemente?

BOLOGNA – Nuovo appuntamento, questa sera in prima serata su Canale 5, con il Grande fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Finalmente l’edizione (partita il 16 settembre) entra nel vivo con la prima eliminazione: questa sera, infatti, si conoscerà l’esito del televoto e si saprà chi è il concorrente a dovere eliminare la casa. Al televoto ci sono Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Clarissa Burt: chi di loro dovrà abbandonare il gioco? I sondaggi sul web danno come preferito, da casa, l’attore spagnolo (Che ha il 36% delle preferenze), mentre sarebbe Clarissa Burt sarebbe ultima nel gradimento (16%) e quindi potrebbe essere proprio lei a uscire.

Questa potrebbe chiarirsi anche il ‘giallo’ che riguarda la concorrente non famosa Ilaria Di Clemente, uscita un paio di giorni fa dalla casa per motivi non conosciuti. All’esterno si è scatenato molto gossip e si è diffusa la notizia che l’esperta di cybersecurity sarebbe incinta. Dal canto loro, i concorrenti dentro la casa hanno detto di non avere avuto notizie, ma alcuni di loro hanno parlato di “cosa bella“. Nei giorni precedenti all’uscita, la ragazza aveva confidato a qualche coinquilino di avere “un ritardo“. Vedremo. Potrebbe trattarsi, però, di tutt’altra causa. Clarissa Burt, ad esempio, la settimana scorsa aveva abbandonato la casa per qualche giorno per andare a ritirare un importante premio. Proprio a Clarissa Burt sarà dedicato un momento speciale questa sera: ci sarà infatti una parentesi in cui l’attrice racconterà ai telespettatori il grande amore che l’ha legata a Massimo Troisi, ancora oggi fonte di sofferenza. Sorpresa in arrivo, invece, per Amanda Lecciso (che nel televoto della scorsa puntata era arrivata ultima).

Ancora: nella puntata di questa sera sarà presente Carmen Russo, moglie di Enzo Paolo Turchi, che entrerà in casa per fare una sorpresa al marito in occasione del suo compleanno (di lei). Anche i concorrenti hanno preparato un regalo. Focus anche sugli intrecci amorosi al Grande fratello, e in particolare sugli sviluppi del feeling tra Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il comportamento della ballerina fa discutere: si dichiara libera, ma c’è qualcuno che l’accusa di ambiguità.

Dopo quella di questa sera, la prossima puntata del Grande fratello andrà in onda lunedì 7 ottobre. Il programma non andrà invece in onda giovedì 10 ottobre, perchè verrà trasmessa la partita Uefa Nations League Italia-Belgio.

L’articolo Stasera al Gf il primo eliminato e arriva Carmen Russo. Risolto il ‘giallo’ Di Clemente? proviene da Agenzia Dire.

