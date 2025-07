Stasera la finale dell’Isola dei famosi: chi sarà il naufrago vincitore?

BOLOGNA – Stasera, mercoledì 2 luglio, va in onda in prima serata su Canale 5 la finale de “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Sarà una puntata da non perdere ricca di momenti decisivi e colpi di scena.

CHI SARÀ IL NAUFRAGO VINCITORE?

La sfida per la vittoria è tra Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Chi si aggiudicherà la vittoria? I finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti. Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni.

I TELEVOTI FLASH PER ARRIVARE AL VINCITORE

Per la prima volta, i concorrenti rimasti in gioco avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati dopo due mesi sull’Isola. In studio tutti gli ex naufraghi. Una serie di televoti flash decreterà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei famosi.

