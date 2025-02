Stasera la puntata di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni: a che ora esce

BOLOGNA – A distanza di due settimane dalla diffusione della puntata sul “Vero amore di Fedez” (uscita il 27 gennaio), è annunciata per questa sera alla 21 la puntata di ‘Falsissimo’ dedicata a Chiara Ferragni: l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona l’ha annunciata una decina di giorni fa e, incurante della diffida ricevuta dall’influencer, ha sempre continuato a ribadire in questi giorni che stasera pubblicherà una puntata in cui svelerà ulteriori retroscena del matrimonio dei Ferragnez raccontando i tradimenti e le malefatte di lei. Alla vigilia del Festival di Sanremo che parte proprio domani. E intanto, nei giorni scorsi, Corona ha anticipato che uno dei tradimenti di Ferragni riguarda Achille Lauro, cantante in gara a Sanremo come l’ex marito dell’influencer Fedez.

LE PREGHIERE DI FEDEZ

“È da una settimana che Federico ci supplica di non fare la puntata sulla Ferragni. E tutti dite che è nostro complice? Vergognatevi. Chiara, puoi fare quello che vuoi, la puntata esce lunedì alle 21”, ha ribadito ancora ieri sera Corona, postando l’immagine di una schermata del telefono e di una chat in cui Fedez (sempre che sia tutto vero) scrive “Fabrizio per favore”, come per farlo desistere dai suoi propositi.

UN PARTE IN CHIARO E UNA A PAGAMENTO

Ieri, sempre sui social, Corona ha diffuso anche un conto alla rovescia che arrivava fino alle 21 di questa, orario in cui dovrebbe pubblicare il suo format. Si tratta dell’episodio numero 5 di ‘Falsissimo’. L’ex fotografo spiega che la prima parte della puntata “sarà in chiaro”, mentre la seconda parte prevede “chiamate e contenuti esclusivi” che saranno “accessibili solo agli abbonati”. L’abbonamento costa 5 euro e prevede l’accesso a due puntate al mese di ‘Falsissimo’. Dopo il lancio della puntata dedicata a Fedez, Corona in pochi giorni ha messo insieme un seguito fortissimo, con migliaia di utenti che si sono affrettati ad abbonarsi.

LA DIFFIDA DI CHIARA FERRAGNI

La settimana scorsa, Chiara Ferragni avrebbe inviato a Corona, tramite avvocato, una diffida per intimargli di non diffondere l’episodio di ‘Falsissimo’ dedicato a lei. Il documento firmato dall’avvocato è stato pubblicato da Corona sui social. Oltre alla diffida, l’influencer ha chiesto anche un risarcimento di più di un milione di euro citando un accordo di riservatezza che aveva siglato con Corona a settembre. La richiesta è di 100.000 per ogni violazione, e secondo l’influencer l’ex re dei paparazzi in questi mesi ne ha collezionate 11.

