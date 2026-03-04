Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2

mercoledì, 4 Marzo , 26

Chi l'ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 4 marzo, torna 'Chi...

Giornata contro l'obesità, in Italia ne soffrono 6 milioni di adulti

(Adnkronos) - Oggi, 4 marzo, è il World...

Lazio-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - La Lazio ospita l'Atalanta nella semifinale...

Bimbo trapiantato morto a Napoli, oggi i funerali di Domenico

(Adnkronos) - Si terranno oggi alle 15 nel...
(Adnkronos) – Stasera, mercoledì marzo, torna su Rai 2 alle 21.20 ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Nel cast del programma, giunto alla dodicesima edizione, torneranno Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo. Non mancheranno, poi, le imitazioni di Vincenzo De Lucia e si aggiungeranno, quest’anno, quelle di Claudio Lauretta, che inaugurerà la prima puntata con la sua imitazione di Gerry Scotti. 

Sette le puntate in programma, ognuna con un tema diverso, a cominciare da ‘Step Back’, tema della prima puntata. Come da tradizione, lo show andrà in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, pronto ad accogliere, settimana dopo settimana, vecchi e nuovi amici di STEP: comici, attori e volti noti dello spettacolo e non solo, pronti a mettersi gioco e improvvisare nelle varie prove. Per il primo appuntamento, gli altri ospiti saranno: Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio.  

Immancabile, tra i giochi, l’icona del programma: La Stanza inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio. Confermati anche i grandi ‘classici’, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo. E ci saranno, naturalmente, alcune novità e sorprese. 

Presenti, anche in questa nuova edizione, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.  

