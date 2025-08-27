stash-negativo-al-covid:-“oggi-mi-sento-benissimo,-si-torna-in-tour”

mercoledì, 27 Agosto , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOStash negativo al covid: "Oggi mi sento benissimo, si torna in tour"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sono migliorate le condizioni di salute di Stash, il frontman dei The Kolors che era risultato positivo al covid. Il cantante ha aggiornato i fan con una storia condivisa su Instagram: “Salve, oggi mi sento benissimo, sto al 100% e sono pure negativo al covid”.  

Stash mostra il risultato del test e aggiunge: “Si, lo so che non era obbligatorio per legge rimanere a casa, ma la mia scelta dipende dal buon senso. Che sia covid, influenza stagionale o maracaibo, l’ho fatto perché sono stato male e non volevo che gli altri stessero male a causa mia”.  

Il cantante si era sfogato a proposito del covid parlando del periodo della pandemia: “Io sono stato all’ospedale durante il covid con la polmonite da tutti e due i lati e con l’ossigeno attaccato e con la paura di morire e vi assicuro che non era influenza stagionale. Non posso dimenticare quello che ho vissuto. Se sono positivo ad un tampone, se devo prendere un aereo, non ce la faccio a non proteggermi e a non proteggere le altre persone, magari c’è la signora di ottant’anni che vorrebbe abbracciarti e quell’abbraccio potrebbe essere letale per lei. È rispetto nei confronti del prossimo”, aveva spiegato. 

I The Kolors sono stati costretti ad annullare tre date del tour estivo previste in Sicilia, ma Stash ha comunicato che riusciranno a recuperare le date: “Il primo show sarà a Gela, questa domenica 31 agosto, gli altri ve li comunicheremo prossimamente”.  

