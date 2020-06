Stati Generali, Conte “Con le imprese clima proficuo”

“E’ un confronto molto interessante, stiamo presentando il nostro piano di rilancio che è stato molto apprezzato, abbiamo detto loro di farci pervenire osservazioni, idee e suggerimenti, siamo disponibili a raccoglierli e la prossima settimana completeremo questo piano”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Villa Pamphilj, in occasione degli Stati generali dell’Economia. Oggi è stata la volta delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale, in particolar modo di Confindustria, dove il neo eletto presidente Carlo Bonomi, non ha risparmiato critiche all’azione di governo. Nell’incontro di oggi c’è stato “un clima molto proficuo”, come lo ha definito Conte,

