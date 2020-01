Stati Generali di Serena Dandini, ospiti e anticipazioni di giovedì 9 gennaio 2020

Dopo la pausa natalizia tornano gli “Stati Generali” di Serena Dandini in prima serata su Rai3. Quali sorprese riserverà il programma satirico? Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata in onda, questa sera giovedì 9 gennaio 2020.

Stati Generali: ospiti di stasera, giovedì 9 gennaio 2020

Giovedì 9 gennaio 2020 alle 21.20 circa torna su Rai 3 l’appuntamento con quinta puntata di “Stati Generali”, il programma ideato e condotto da Serena Dandini. Dopo il lungo stop legato alle festività natalizie, il programma satirico in pieno stile “La TV delle ragazze” è pronto a regalare ai telespettatori un’altra imperdibile serata all’insegna dell’ironia e del divertimento con tantissimi ospiti e sketch.

A cominciare dall’esilarante interpretazione di Sabina Guzzanti che interpreta la sindaca di Roma Virginia Raggi, mentre Cinzia Leone nei panni della signorina Vaccaroni commenta la crisi economica con l’avvento delle novità della finanziaria da poco entrata in vigore. Tra i protagonisti ci sono anche Neri Marcorè nei panni di Andreotti, mentre Lucia Ocone si immedesima nei panni di Mina.

Non manca poi Edoardo Ferrario che imita Alessandro di Battista pronto a imbarcarsi per l’Iran, mentre Germana Pasquero nei panni di Franca Leosini mette sotto torchio il giornalista Maurizio Mannoni. Ma non finisce qui, visto che durante la puntata Carlotta Natoli diventa Cleopatra per la rubrica “Donne nel Tempo”.

Stati Generali su Rai3 di stasera: le anticipazioni

La quinta puntata di Stati Generali prosegue poi con Federica Cacciola nei panni di Martina Dell’Ombra con un nuovo fascicolo di “Enciclopedia, L’arte in un minuto”, mentre il sondaggista Massimo Stima (Edoardo Ferrario) prevede i trend per il 2020 e Winona la Rider, interpreta da Lucia Ocone, racconta il mondo del lavoro precario. Tornano anche i The Pills che questa volta riflettono sulle fake news, mentre le Sbratz esplorano gioie e dolori dell’essere single a trent’anni.

Non manca la parte musicale affidata al duo cultural-musicale Legge e Bacchelli alias Rocco Tanica ed Elio. Due ospiti d’eccezione si “iscrivono a parlare” agli Stati Generali: si tratta di Geppi Cucciari con un brano scritto appositamente per lei da Mattia Torre e Gherardo Colombo. Ospite di Serena Dandini sul divano rosso, invece, Arturo Brachetti, il più grande trasformista italiano, pronto a raccontarsi in una lunga intervista. Infine ospite anche Syed Hasnain, rifugiato politico da anni in Italia, che per l’occasione racconta il suo lungo e travagliato viaggio dall’Afghanistan a Roma per sfuggire a un destino segnato.

L’appuntamento con gli Stati Generali è in prima serata su Rai3.

