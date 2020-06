Un piano di rilancio in 9 punti che delimiti una nuova politica economica per il Paese. E’ questo in sostanza il cuore della mission che il documento presentato oggi dal premier a Cgil, Cisl e Uil e alle forze sociali punta a raggiungere

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Stati generali, sindacati aprono a piano Conte proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento