Stati Uniti, volantini del Ku Klux Klan contro gli immigrati: “Andate via ora”

Foto dal profilo X di Local12

ROMA – La polizia indaga su una serie di volantini razzisti firmati Ku Klux Klan che esortano gli immigrati andare via subito ed “evitare la deportazione”. Sono stati distribuiti in Ohio, Kentucky, Indiana e in altri Stati nel giorno del giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Nell’immagine, lo zio Sam dà un calcio a una famiglia di cinque persone, con due figli piccoli e un neonato.

In una mano tiene un foglio con scritto “Proclamazione”: un annuncio per invitare le persone a collaborare: “Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Monitora e traccia tutti gli immigrati. Segnalali tutti”. Nei volantini c’è persino un numero di telefono per unirsi al gruppo.

A Ku Klux Klan group – advertising a Maysville, Kentucky, "national office" and chapters in Ohio, Kentucky and three other states is distributing election-themed literature in Kentucky

Northern Kentucky police: Flyers urge immigrants to 'leave now' and 'avoid deportation' #news pic.twitter.com/hqMDms6omO — Peer Community Hub, Your Peer Network Zone! 🇨🇦✌️ (@p_communityhub) January 22, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it