Un decreto legge per mettere ordine dopo i numerosi Dpcm e le ordinanze dei ministri. E dare la possibilità al Parlamento di emendare, correggere e convertire un provvedimento che va a riassumere tutte le decisioni prese finora nel contrasto al coronavirus.

Il passaggio di oggi del Cdm – che fissa lo spazio temporale delle misure (ma non è detto affatto che si arriverà alla data stabilita del 31 luglio, “siamo pronti ad allentare la stretta”, ha spiegato Conte), dà margini di azione alle regioni e ai comuni, introduce una sanzione amministrativa per chi non rispetta le regole (multe fino a 3 mila euro) e certifica che il premier deve informare le Camere ogni quindici giorni –

L’articolo Stato di emergenza fino a luglio e sanzioni più dure per chi viola i divieti proviene da Notiziedi.

