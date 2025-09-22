lunedì, 22 Settembre , 25
stato-palestinese,-voci-da-tel-aviv:-francia-sbaglia,-non-e-momento
Stato palestinese, voci da Tel-Aviv: Francia sbaglia, non è momento

Stato palestinese, voci da Tel-Aviv: Francia sbaglia, non è momento

Video NewsStato palestinese, voci da Tel-Aviv: Francia sbaglia, non è momento
Redazione-web
Di Redazione-web

Molti criticano Macron: “Ora riportare gli ostaggi a casa”

Tel Aviv, 22 set. (askanews) – A Tel Aviv, molti israeliani criticano la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere lo Stato palestinese; una posizione, quella francese, in sintonia con una decina di altri paesi, che sarà formalizzata all’Assemblea generale dell’Onu a New York, alla “Conferenza di Alto Livello per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione a due Stati”, co-presieduta da Francia e Arabia Saudita.Oltre alla Francia, sono favorevoli Canada e Regno Unito tra i paesi del G7; inoltre, Australia, Portogallo e Malta, che seguiranno la strada già imboccata da Spagna, Norvegia, Irlanda e Slovenia. Alcuni israeliani ritengono che si tratti solo “di una questione interna francese”, mentre altri si dicono perplessi: “Sono molto delusa e scioccata – dice una donna – i nostri ostaggi sono ancora lì e Hamas controlla ancora Gaza. Non è il momento, il presidente avrebbe dovuto attendere almeno le condizioni che aveva posto all’inizio, cioè il ritorno dei nostri ostaggi”.”Penso che Macron e tutti i paesi che sostengono uno Stato palestinese commettano un errore” dice un uomo, “non è un modo non è realizzabile… Invece di cercare altre soluzioni per gli abitanti e impedire ad Hamas di continuare a consolidarsi lì, danno loro una sorta di sostegno che gli permette di commettere atrocità come quelle del 7 ottobre”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.