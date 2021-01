Non è ancora sorta la statua Maradona, lo scetticismo regna incontrastato. La Procura di Napoli ha cominciato le indagini per verificare l’edificazione di questa statua. L’intento è quello di custodire la raccolta fondi, destinata alla costruzione di un’opera d’arte. L’omaggio naturalmente è per Diego, scomparso il 25 novembre 2020.

Statua Maradona, dov’è l’opera d’arte? Iniziano le indagini della Procura

Ieri pomeriggio, infatti, la Digos, con i propri collaboratori, si è recata agli uffici di Palazzo San Giacomo, per accertarsi sul caso. Sono stati prelevati alcuni documenti connessi alla statua. Toccherà poi alla commissione analizzare le differenti proposte. Gli ultras avranno fatto pressione, affinché sia stata garantita la costruzione della statua?

