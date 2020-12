Statua Maradona, l’artista Sepe: “Ho immaginato Diego come un Dio greco”

Ad un mese dalla scomparsa di Diego Armando Maradona continuano gli omaggi della città di Napoli e l’ultimo, in ordine di tempo, una statua in suo onore . Il primo ad agire il Comune che aveva dato il via ad una manifestazione di interesse per raccogliere tutte le proposte. C’è, però, chi ha deciso di non attendere la burocrazia ed ha realizzato già l’opera per il campione. Ad annunciarlo è stato Sky Sport che ha diramato alcune foto dell’opera d’arte.

Statua Maradona, parla l’artista

La redazione di Sky Sport ha diramato lo scatto accompagnato anche dalle parole dell’artista che lo ha realizzato. Di seguito le parole dell’artista Domenico Sepe rilasciate ai microfoni di serieanews.com:

“Ho pensato alla scultura greca, ho immaginato Maradona come un dio greco ed è stata la scintilla artistica. Il bronzo viene definito ‘materiale eterno’, dura nei secoli e i Bronzi di Riace ne sono un esempio straordinario. Per Diego mi è sembrato perfetto”.

