stefania-andreoli-a-teatro-parla-di-relazioni-con-“la-mente-in-scena”

La violenza domestica è un guinzaglio e ti insegna a chiamarlo amore

Milano, 30 giu. (askanews) – “Sapete cos’ è la cosa più crudele della violenza domestica? Che non è vero che urla sempre come nei film, spacca piatti e bicchieri no. La violenza domestica è un sussurro, un bisbiglio che ti dice: lui ti ama, e lo sai, però lo mandi fuori. Oppure ti dice: ma non è che stai esagerando? Guarda che certe cose succedono in tutte le coppie. La violenza domestica ti mette un guinzaglio e ti insegna a chiamarlo amore, e non serve il sangue per dire di essere stata colpita basta la vergogna, l’umiliazione cucita sotto la pelle. Alle volte la forma più estrema di controllo è convincerti che l’amore sia un castigo che ti meriti”. Nelle immagini dello spettacolo “La mente in scena”, la Prof.ssa Stefania Andreoli psicologa, psicoterapeuta, professoressa universitaria e autrice di bestseller affronta anche il tema profondo e doloroso della violenza domestica, esplorando le relazioni e i loro equilibri più fragili, dove il controllo e la manipolazione spezzano la libertà. Un testo inedito e originale, scritto e diretto da Luca Stano con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, che ha letteralmente conquistato gli spettatori nelle scorse repliche. Lo spettacolo porta sul palco la storia vera di Hélène (interpretata da Alice Redini), una giovane affetta da disturbo borderline di personalità, in dialogo con la Prof.ssa Andreoli: un confronto originalissimo tra parola clinica e teatrale che affronta fragilità, resistenza e speranza. Lo spettacolo torna in teatro con le nuove attesissime date della tournée 2027: il viaggio riparte sabato 23 gennaio a Bologna (Teatro Celebrazioni), prosegue venerdì 29 gennaio a Genova (Teatro Politeama Genovese) e venerdì 5 febbraio a Roma (Teatro Brancaccio). In primavera toccherà martedì 13 aprile a Milano (Teatro Lirico G. Gaber), venerdì 23 aprile a Torino (Teatro Colosseo) per poi concludersi giovedì 6 maggio a Parma (Teatro Regio). Le prevendite sono disponibili su TICKETONE.IT e nei punti vendita e circuiti locali