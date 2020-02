Stefania Orlando contro la fidanzata di Licia Nunez: “ci ha provato con me” | Video Mediaset

Stefania Orlando contro Barbara, la fidanzata di Licia Nunez, a Live Non è la D’Urso: “in passato ci ha provato con me”.

Durante la puntata in studio la conduttrice rivela che l’attrice de Le tre rose di Eva in passato ci avrebbe provato con lei: “si tratta del 2009, mi chiese “tu sei omosessuale?” ma ho risposto “no sono etero” e poi mi ha detto “peccato perchè tu sei sempre stata il mio sogno erotico“. In studio Barbara Eboli difende la compagna: “un anno fa ci siamo incontrate ad un evento e neppure l’ha salutata, ora Licia è nella casa e guarda caso ne parla“.

Ecco il video Mediaset del confronto tra Stefania Orlando e Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, a Live Non è la D’Urso.

