Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: confidenze al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Una mattinata di confidenze, quella tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando che racconta un momento molto difficile della sua vita. La conduttrice racconta di avere avuto una vera grande amica per moltissimi anni, ma poi si è ammalata, ed è morta di cancro. La donna confida che dopo quell’amicizia non è più riuscita ad instaurare nessun altro vincolo amicale profondo, perchè ha paura di tradirla. Insomma non riesce ad andare oltre certi limiti. Ecco Il Video Mediaset.

