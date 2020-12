Stefania Orlando furibonda con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020: “Prenditi la responsabilità di quello che dici” | Video Mediaset

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Stamane la Casa si sveglia con uan lite furibonda tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Dopo una settimana tra alti e bassi e a seguito di alcuni fraintendimenti le tensioni tra le due VIP sono arrivate al culmine. La conduttrice accusa la giornalista di essere falsa e di fare i “giochetti” con lei. Nel senso che la Orlando non accetta che la Ruta abbia tirato in ballo una cosa accaduta settimane fa, sul fatto che lei si sia allontanata. La Orlando è letteralmente furiosa, e la Ruta cade dalle nuvole come suo solito. Eh insomma, Maria Teresa ultimamente butta il sasso e nasconde al mano. Non era il caso di riportare a galla situazioni vecchie, solo per screditarla davanti agli altri nuovi Vipponi. Ecco Il Video Mediaset.

