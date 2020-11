Stefania Orlando in lacrime al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci la consola | Video Mediaset

Pare che l’ascia di guerra fra le due donne Alpha della Casa del Grande Fratello Vip sia sotterrata, almeno per il momento. Ci riferiamo alla showgirl Stefania Orlando che non riesce a trattenere le lacrime, durante la serata in cui i gieffini festeggiano con cibi e balli magrebini. Nonostante il clima allegro e il vino a fiumi, la Orlando scoppia in lacrime, ed esclama: “Non volevo fare così ma qua dentro ho fatto un sacco di casini” mentre Massimiliano e Rosalinda le si avvicinano per abbracciarla. La cosa incredibile è che a consolarla, è anche Elisabetta Gregoraci che le dice: “Non devi piangere, tu sei fondamentale qua dentro”. Ecco Il Video Mediaset.

