Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Squalifica in vista? | Video Mediaset

Ma Bettarini #gfvip pic.twitter.com/JrauHkiMQ8 — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 (@giul91) November 8, 2020

Questa edizione del Grande Fratello Vip è funestata da punizioni, richiami, provvedimenti disciplinari e squalifiche. Già due concorrenti sono stati Squalificati, Fausto Leali per aver detto “Negro” e Denis Dosio per aver bestemmiato. Pare che questa sorte possa toccare anche al neo entrato Stefano Bettarini che in un racconto con Oppini, Enock e Pierpaolo Pretelli, si è lasciato sfuggire: “Porca Mad**nna”. Ovviamente la parte finale della parole è biascicata, perchè si sa che i toscani molto spesso usano questi intercalari. Cosa succederà? Signorini squalificherà Stefano Bettarini? Ecco Il Video Mediaset Extra del preciso istante.

continua a leggere sul sito di riferimento