Stefano Bonaccini si candida alla guida del Pd: pronto l’annuncio ufficiale

BOLOGNA – Stefano Bonaccini è pronto a rompere gli indugi e a candidarsi alla guida del Pd. E lo farà domani, domenica 20 novembre, giocando in casa. Il governatore dell’Emilia-Romagna ha scelto infatti il circolo Pd di Campogalliano, il ‘suo’ Comune in provincia di Modena, per lanciare la rincorsa al congresso dem.

BONACCINI: “È IL MOMENTO DI IMPEGNARSI”

“L’Assemblea del Pd ha definito il percorso congressuale che porterà alle primarie del 19 febbraio- scrive Bonaccini sui social, questo pomeriggio- per chiunque voglia bene al Pd è il momento di impegnarsi e dare il proprio contributo. Domattina alle 11.30 sarò al mio circolo Pd di Campogalliano. Potrete seguirmi in diretta sui miei profili social, Facebook e Instagram. Vi aspetto”.

LE REAZIONI SUI SOCIAL

Nel giro di mezz’ora sono circa 300 le reazioni all’annuncio sulla sua pagina Facebook, e una cinquantina i commenti di chi plaude alla sua scelta di candidarsi a segretario del Pd. A Bonaccini arriva il sostegno dei cittadini e anche degli amministratori e militanti dem che frequentano la sua pagina social. Tra i commenti entusiasti c’è anche quello di Matteo Meogrossi, vicesegretario del Pd di Bologna e tra i promotori del gruppo degli autoconvocati dem.

