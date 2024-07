(Adnkronos) – “Onestamente io non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Quindi non so questa spinta da dove pensano che sia arrivata. La vera spinta è che un programma come ‘Stasera tutto è possibile’, piccolo, su Rai2, ha fatto dei numeri via via sempre più grandi”. A dirlo ai giornalisti è Stefano De Martino che presenterà ‘Affari tuoi’ su Rai1 al posto di Amadeus il prossimo autunno.