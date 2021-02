Stefano De Martino C’è Posta per te 2021: “Devo tutto a Maria De Filippi” | Video Witty Tv

Stefano De Martino a C’è Posta per te 2021 ha preso parte ad una bellissima sorpresa organizzata da un marito per la moglie. L’ex ballerino professionista di Amici, parlando ai due signori ha raccontato parte della sua infanzia. De Martino ha ricordato dei rumori delle gocce che tintinnavano nelle pentole, ma anche delle catenine vendute per poter andare a fare il provino ad Amici. Il talent gli ha cambiato la vita e se ora è dove è il merito è della conduttrice.

C’è stato poi un ulteriore colpo di scena con l’offerta di un posto di lavoro fisso a colui che ha scritto alla redazione e convocato De Martino per fare una sorpresa alla moglie.

Ecco il video Witty Tv con tutta la meravigliosa sorpresa

