Steinmeier a Mattarella “Vorrei abbracciarti ma non si può”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha accolto in piazzetta Reale a Milano il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in visita oggi nel capoluogo lombardo.

“Sono molto contento, anche se non si vede” ha detto Steinmeier a Mattarella dopo essere sceso dall’auto. “Siamo oltremodo felici di essere qua – ha aggiunto -. Sono tanti mesi che non ci vediamo ed era la volta buone per abbracciarsi, ma non si può”.

Subito dopo i due capi di Stato hanno ascoltato gli inni nazionali e passato in rassegna il picchetto d’onore, entrando a Palazzo Reale, dove avranno un colloquio privato.

