Steinmeier: Germania continuerà a mandare navi e aerei in Asia

Germania rassicura Giappone, mentre in Cina si prepara visita Scholz

Roma, 31 ott. (askanews) – La Germania intende continuare a rafforzare la sua presenza militare nell’Indo-Pacifico rispetto a un’ascesa della potenza della Cina. L’ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un’intervista al Nikkei che appare un po’ come riequilibratrice rispetto alle aperture di Berlino a Pechino, dove venerdì arriverà il cancelliere Olaf Scholz. Steinmeier, che è in partenza per il Giappone e la Corea del Sud domani, ha detto che la Germania “punta a preservare un ordine internazionale basato sulle regole e ad allargare e rafforzare le sue relazioni nell’Indo-Pacifico”. Il presidente tedesco, in Giappone, incontrerà il primo ministro Fumio Kishida e altri dirigenti nipponici. La Germania ha già inviato in Asia orientale nel 2021 una fregata e ha dislocato in Giappone, Corea del Sud e Australia degli aerei da combattimento. E Steinmeier ha dichiarato che questo processo proseguirà, perché la Germania è “seria riguardo il suo impegno nell’Indo-Pacifico”. Steinmeier è stato chiaro nello spiegare che l’obiettivo è quello di contenere una più assertiva Cina. “Il XX Congresso del Partito comunista cinese ha mostrato che la Cina sta cambiando e questo è il motivo per il quale il nostro approccio alla Cina deve cambiare”. Nello stesso tempo, però, Steinmeier ha ammesso che la Cina è “un importante player globale” con cui “ceercare cooperazione sulle questioni globali”. L’intervista viene a pochi giorni dall’attesa visita di Scholz a Pechino. Il cancelliere tedesco sarà il primo leader europeo e occidentale a incontrare il presidente cinese Xi Jinping dopo che il congresso Pcc ha confermato un inedito terzo mandato per il leader. continua a leggere sul sito di riferimento