Steinmeier: “Grato” di poter commemorare vittime di Marzabotto

Parla accanto a Mattarella prima della visita congiunta

Roma, 27 set. (askanews) – “Sono grato che, subito dopo la visita di Stato del presidente Mattarella, andremo insieme a Marzabotto per partecipare alle commemorazioni. Ottanta anni fa, reparti delle SS trucidarono centinaia di civili”: lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nella conferenza stampa tenuta oggi a Berlino con il presidente della Repubblica.Steinmeier ha rimarcato che “il massacro di Marzabotto e altri massacri compiuti in Italia hanno lasciato profonde ferite”.”Sono pieno di umiltà nel poter partecipare alla commemorazione delle vittime dei crimini commessi a Marzabotto. E sono grato che ci sia un fondo italiano-tedesco per il futuro, che segue molti progetti di elaborazione del nostro passato comune. Un fondo che contribuisce in modo importante, perché ci sia conoscenza del passato da parte dei giovani”, ha aggiunto.