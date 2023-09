Stellantis a Mirafiori lo sviluppo delle batterie per l’Europa

40 milioni di investimenti e oltre 100 dipendenti a regime

Milano, 8 set. (askanews) – Stellantis inaugura a Mirafiori il Battery Technology Center, il primo del gruppo al mondo, per lo sviluppo di batterie, pacchi e moduli, per i modelli europei. L’investimento è di 40 milioni di euro e a regime occuperà oltre 100 persone. Un secondo battery technology center sarà realizzato in Canada per il mercato americano.All’ingresso del Battery Center c’è l’area accettazione delle batterie che arrivano in contenitori di legno per poi essere trasportate nelle 32 aree climatiche. In pratica delle camere dal peso di 15 tonnellate ciascuna capaci di gestire fino a 96 batterie e di passare da -40 gradi a +60 per riprodurre condizioni di uso anche estreme. I test possono durare da pochi giorni a un anno e riguardano anche i software di gestione delle batterie (Bms).