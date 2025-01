Stellantis assume controllo società di produzione cambi ibridi eDct

Rilevate quote da Punch, attività a Metz e in Italia a Mirafiori

Torino, 29 gen. (askanews) – Stellantis ha acquisito tutte le quote di minoranza detenute da Punch Powertrain nella joint venture che aveva creato nel 2018 con la multinazionale belga Punch Powertrain, specializzata nella produzione di sistemi di trasmissione e propulsione nel settore automobilistico. Stellantis ora ha il pieno controllo della società. La decisione riguarda direttamente gli stabilimenti di Metz in Francia e di Torino, nel complesso di Mirafiori, in Italia, dove si è concretizzata l’attività della joint venture con la produzione dei cambi eDCT, una tecnologia di ibridazione all’avanguardia che integra un motore elettrico da 21 kW in una trasmissione a doppia frizione.

Il motore fornisce propulsione elettrica quando occorre minor coppia motrice, come in città o a velocità costante, permettendo al motore a combustione interna di rimanere spento per il 50% del tempo nel ciclo urbano. Di conseguenza la trasmissione eDCT, caratterizzata strutturalmente da un considerevole contenimento del peso e dei costi di produzione, si distingue anche per i suoi effetti positivi sul risparmio di carburante e sulle emissioni di sostanze nocive. La decisione di Stellantis di gestire direttamente il processo di sviluppo e produzione del cambio eDct è in linea col piano strategico di ampliamento e rinnovamento dell’offerta della gamma mild e plug in hybrid.