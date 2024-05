stellantis:-chris-feuell-nuova-ceo-ram,-matt-mcalear-di-dodge

Al posto di Timothy Kuniskis che andrà in pensione

Milano, 17 mag. (askanews) – Dal prossimo 1° giugno la Ceo di Chrysler Chris Feuell, sarà la nuova Ceo anche del marchio Ram, al posto di Timothy Kuniskis che andrà in pensione. Lo rende noto Stellantis.

Matt McAlear invece viene nominato Ceo del marchio Dodge, sostituendo Timothy Kuniskis. Matt diventerà un membro del Top Executive Team. Nel suo ruolo precedente, ha guidato le operazioni commerciali di Dodge.

“Voglio cogliere l’occasione per ringraziare calorosamente Tim per la sua passione, il suo impegno e il suo contributo a Stellantis e per aver definito la visione del futuro elettrificato dei marchi Ram e Dodge. Gli auguro il meglio per il suo pensionamento”, ha affermato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. “Sono fiducioso che Chris continuerà il lavoro di Tim nel guidare l’iconico marchio Ram. Matt apporterà una nuova prospettiva, continuando a valorizzare l’eredità del nostro iconico marchio Dodge, guidandone la transizione verso un futuro sostenibile”.