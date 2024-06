stellantis:-daniela-poggio-è-vice-presidente-communication-italia

Riporterà a Bertrand Blaise e Clara Ingen-Housz

Milano, 20 giu. (askanews) – Daniela Poggio entra in Stellantis con il ruolo di Vice President Communication and Public Affairs Italy. All’interno del team global di Stellantis, Daniela sarà al diretto riporto di Bertrand Blaise, Chief Communication and CSR Officer, e Clara Ingen-Housz, Global Corporate Office e Public Affairs Officer.

L’ingresso di Daniela segna la creazione di una nuova direzione all’interno di Stellantis, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dell’Italia attraverso il dialogo con tutti gli stakeholder, sia interni che esterni, e l’integrazione delle attività e dei progetti di comunicazione e relazioni istituzionali. Nel suo nuovo ruolo Daniela sarà affiancata da Claudio D’Amico, Public Relations & Communication Director.

Daniela ha una solida esperienza nella comunicazione e nelle attività di advocacy. La sua carriera inizia in Vodafone dove, a partire dal 2002, ha ricoperto ruoli con crescenti responsabilità nella Direzione Comunicazione. Successivamente ha guidato la comunicazione e le relazioni istituzionali per Goodyear Dunlop in Italia e in Grecia, per poi passare al farmaceutico con l’ingresso in Sanofi Italia, dove – nel ruolo di Communication Director – ha dato vita a una media company aziendale utilizzando canali di comunicazione convenzionali e innovativi. Dalla sua più recente esperienza in Angelini Pharma, dove dal 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Communication and Patient Advocacy Executive Director, porta in eredità la capacità di raccontare in Europa una storia di innovazione italiana nella salute.

Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Milano ed iscritta all’albo nazionale dei giornalisti pubblicisti, Daniela ha conseguito un Master in Comunicazione Pubblica e Politica. Vicepresidente Ferpi, collabora da anni con la Facoltà di Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche dell’Università Iulm di Milano.