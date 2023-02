Stellantis, Eric Laforge nominato Head of Jeep brand per l’Europa

Al posto di Antonella Bruno che diventa Head of Peugeot Enlarged Europe

Milano, 2 feb. (askanews) – Eric Laforge è stato nominato Head of Jeep Brand Enlarged Europe a partire dal primo febbraio 2023. Sostituirà Antonella Bruno, che va a ricoprire il ruolo di Head of Peugeot Enlarged Europe. Eric Laforge riporterà direttamente a Christian Meunier, Brand Chief Executive Officer di Jeep, e a Uwe Hochgeschurtz, CEO di Stellantis Enlarged Europe.

Laureato presso l’École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) di Parigi, Eric Laforge ha iniziato la sua carriera in FCA nel 1990.

“Desidero ringraziare Antonella Bruno per i risultati ottenuti alla guida del marchio Jeep in Europa nel corso degli ultimi tre anni e, naturalmente, per il successo del nuovo Suv elettrico Jeep Avenger, proclamato European Car of the Year 2023. Sono sicuro che Eric Laforge possieda le competenze necessarie per assumere il controllo delle nostre attività in Europa in un momento importante per il marchio, in cui stiamo continuando ad ampliare la nostra gamma di veicoli elettrici nella regione. I suoi 30 anni di esperienza in vari ambiti dell’industria automobilistica saranno fondamentali per il nostro successo futuro”, ha dichiarato Christian Meunier.

