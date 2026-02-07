Stellantis: già prese misure per futuro Termoli e garantire lavoro

Roma, 7 feb. (askanews) – Stellantis “prende atto” della decisione di ACC di avviare discussioni con le parti sociali al fine di bloccare i progetti delle gigafactory in Germania e in Italia. “Stiamo monitorando attentamente la situazione e restiamo pienamente mobilitati per valutarne le implicazioni industriali e sociali”, afferma il gruppo con un comunicato.

“Indipendentemente dalla strategia di investimento di ACC, Stellantis ha preso decisioni forti volte a proteggere i dipendenti in un contesto difficile per l’industria automobilistica in Europa. A Termoli (Italia), Stellantis ha annunciato il 30 gennaio che l’arrivo della linea di produzione del cambio e-DCT è stato confermato entro la fine del 2026”, prosegue il gruppo.

“Inoltre, è previsto un investimento sui motori GSE conformi alla normativa Euro 7, garantendone la piena utilizzabilità anche dopo il 2030 sia nella gamma di prodotti attuale che in quella futura. Come concordato un anno fa – conclude Stellantis – queste misure mirano a sostenere il Made in Italy e a garantire il futuro dello stabilimento. Agli attuali dipendenti di ACC sarà offerta la continuità lavorativa all’interno di Stellantis”.