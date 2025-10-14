martedì, 14 Ottobre , 25

Trump, nuovo elogio a Meloni: “Ispirazione per tutti”. La premier: “Molto gentile, amico mio”

(Adnkronos) - Donald Trump continua a lusingare Giorgia...

Energia, Bertini (Enea): “Efficienza e rinnovabili devono andare in parallelo”

(Adnkronos) - “Nessuno può essere contrario all’efficientamento energetico,...

Tabacco, Prandini: “Con contratti filiera garantiamo futuro a nuove generazioni”

(Adnkronos) - "Possiamo dire che grazie al lavoro...

Sabrina Colle: “Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia”

(Adnkronos) - Sabrina Colle, la compagna di Vittorio...
stellantis,-imparato:-obiettivi-piano-italia-confermati-e-rispettati
Stellantis, Imparato: obiettivi Piano Italia confermati e rispettati

Stellantis, Imparato: obiettivi Piano Italia confermati e rispettati

Video NewsStellantis, Imparato: obiettivi Piano Italia confermati e rispettati
Redazione-web
Di Redazione-web

Filosa e Cappellano lo supportano e lo proteggono

Torino, 14 ott. (askanews) – “Il Piano Italia lo stiamo eseguendo in modo dettagliato, gli obiettivi saranno mantenuti e assolutamente rispettati. Avevamo detto che avremmo portato la 500 ibrida a Mirafiori e il cambio eDct e si procede. Il 25 di novembre ci sarà il lancio della macchina qui a Torino”. Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, Ceo di Maserati all’Heritage Hub di Mirafiori a margine della presentazione del Programma mondiale Stellantis Philanthropy a supporto dei progetti a sostegno della dispersione e della formazione in 9 Paesi europei”Dopo i volumi e il mercato possono cambiare, ma il piano è scritto e firmato. Parliamo continuamente con Antonio Filosa (Ceo) e Emanuele Cappellano (Responsabile Europa), che supportano e proteggono il piano”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.