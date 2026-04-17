stellantis-insieme-a-microsoft-per-accelerare-su-digitale-e-ia

Milano, 15 apr. (askanews) – Stellantis e Microsoft hanno avviato una collaborazione strategica quinquennale per accelerare la trasformazione digitale attraverso il co-sviluppo di competenze in ambito di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e ingegneria.

La partnership unisce le competenze ingegneristiche e la scalabilità multibrand di Stellantis con le capacità di Microsoft in ambito cloud, intelligenza artificiale e sicurezza, per rendere i processi digitali più sicuri, agili e interconnessi.

“Siamo stati tra i primi ad adottare l’IA su larga scala in tutte le nostre attività. Grazie alla collaborazione con Microsoft, acceleriamo ulteriormente, mettendo i nostri team nelle condizioni di innovare più rapidamente e offrire i prodotti, i servizi e le esperienze che i clienti si aspettano da Stellantis”, ha detto Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis. “Il nostro lavoro con Stellantis riflette un’ambizione condivisa: guidare la trasformazione dell’intelligenza artificiale lungo l’intera catena del valore del settore auto”, ha dichiarato Judson Althoff, Ceo del settore commerciale di Microsoft.

Stellantis e Microsoft svilupperanno oltre 100 progetti legati all’IA in settori che spaziano dall’assistenza clienti allo sviluppo prodotto. Stellantis implementerà e gestirà un centro globale di cybersicurezza basato sull’IA, esteso ai sistemi IT, ai veicoli connessi, agli stabilimenti produttivi e ai prodotti digitali per individuare minacce informatiche e garantire protezione dei servizi connessi e dei dati dei clienti.

Stellantis sta inoltre adottando Microsoft Azure, con l’obiettivo di ridurre del 60% l’impatto dei data center entro il 2029. La modernizzazione del cloud abiliterà un ecosistema digitale più interconnesso e scalabile. Nell’ambito della collaborazione, Stellantis sta fornendo ai propri dipendenti nel mondo strumenti di IA aziendali per migliorare la produttività e la collaborazione. Tutti i dipendenti hanno accesso a Copilot Chat mentre per ruoli selezionati sono disponibili in fase iniziale 20mila licenze di Microsoft 365 Copilot con corsi di formazione dedicati.