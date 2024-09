Stellantis investe 406 mln usd in 3 stabilimenti nel Michigan

A supporto dell’elettrificazione. A Sterling Heights primo Ram bev

Milano, 11 set. (askanews) – Stellantis investirà oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti in Michigan a supporto della strategia di elettrificazione.

Lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights (Shap) sarà il primo negli Stati Uniti a produrre un veicolo completamente elettrico: il Ram 1500 Rev, anche in versione con autonomia estesa, che verrà lanciato a fine 2024 insieme alla versione 2025 del Ram 1500 Ramcharger con motore a combustione interna, prodotto nello stesso stabilimento. L’investimento complessivo per Sterling Heights è di 235,5 milioni di dollari.

Altri investimenti saranno effettuati per riconvertire lo stabilimento Warren Truck per la produzione di una futura Jeep Wagoneer elettrificata. Il processo coinvolgerà anche lo stabilimento Dundee Engine, destinato alla produzione di portabatterie e degli elementi strutturali della piattaforma per Stla Frame e Stla Large.

“Sterling Heights ha operato un’incredibile trasformazione in tempi record e desidero ringraziare i nostri colleghi per questo grande risultato”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Attrezzarci per realizzare il primo pick-up Ram elettrico e la versione con autonomia estesa in Michigan rappresenta un importante momento di orgoglio per i nostri team. Con questi investimenti a supporto di Jeep e Ram, stiamo aggiungendo innovazioni alla nostra impronta produttiva in Michigan a supporto di un approccio multi-energia che è sempre più orientato alla domanda dei clienti”.

L’approccio multi- energia di Stellantis prevede prodotti, piattaforme, processi produttivi e una filiera che consentono al gruppo di adattarsi a molteplici scenari di elettrificazione. A Sterling Heights sono stati fatti specifici interventi per produrre sulla stessa linea sia modelli con motore a combustione interna, sia veicoli Bev.

Il Ram 1500 REV è basato sulla nuova architettura Stla Frame, progettata per vetture elettriche full-size con la parte centrale più larga per ospitare le batterie. Il Rev avrà un’autonomia fino a 500 miglia con il pacco batteria opzionale da 229 kilowattora e fino a 350 miglia con il pacco batteria da 168 kilowattora.

La versione 2025 del Ram 1500 Ramcharger offre 663 cavalli di potenza, impiega 4 secondi per lo 0-100 km/h. È dotato di un pacco batterie da 92 kilowattora (kWh), abbinato a un generatore di bordo da 130 kW, che invia energia ai motori elettrici anteriori da 250 kW e posteriori da 238 kW. La ricarica bidirezionale consente al Ram 1500 Ramcharger di ricaricare un altro veicolo elettrico a batteria Stellantis o di fornire energia alla rete.

Nello stabilimento Warren Truck Assembly Plant (Wtap) invece saranno investiti circa 97,6 milioni di dollari per la produzione della futura Jeep Wagoneer elettrificata, uno dei quattro modelli elettrici a marchio Jeep che saranno lanciati entro la fine del 2025. I modelli elettrificati saranno prodotti sulla stessa linea delle versioni Ice di Jeep Wagoneer e Wagoneer L, così come il Jeep Grand Wagoneer e il Grand Wagoneer L.

Con un investimento di oltre 73 milioni di dollari, lo stabilimento Dundee Engine Plant (Dep) sarà riconvertito per l’assemblaggio, la saldatura e il test di portabatterie per la piattaforma Stla Frame, oltre che per la lavorazione dei ponti anteriore e posteriore per la piattaforma Stla Large. La produzione inizierà rispettivamente nel 2024 e nel 2026. Nell’impianto saranno realizzato i motori termici Gme-T4 Evo, che sarà lanciato entro quest’anno e il nuovo motore turbocompresso I- 4 da 1,6 litri con iniezione diretta per i veicoli ibridi elettrici (Hev) che verrà introdotto nel 2025.