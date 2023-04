Stellantis: investe in Alliance Nickel, avrà una quota dell’11,5%

Accordo vincolante per fornitura solfato di cobalto e nichel per batterie

Milano, 28 apr. (askanews) – Stellantis e Alliance Nickel (ex GME Resources) hanno sottoscritto un accordo vincolante per la fornitura di 170.000 tonnellate di solfato di nichel e di 12.000 tonnellate di solfato di cobalto per un periodo iniziale di cinque anni. L’intesa rappresenta circa il 40% della produzione annuale prevista del NiWest Nickel-Cobalt Project in Australia occidentale. Inoltre, Stellantis ha accettato di acquistare 9,2 milioni di euro (15 milioni di dollari australiani) di nuove azioni di Alliance Nickel, ottenendo così una partecipazione dell’11,5% e il diritto di nominare un membro del cda Alliance.

Il prezzo del solfato di nichel e di cobalto è legato all’indice dei prezzi.

“Gli impegni stabiliti da Dare Forward 2030 e il nostro ruolo di leadership nella decarbonizzazione si basano sulla garanzia della fornitura di materiali chiave per i nostri veicoli elettrici”, ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. “La partnership con Alliance Nickel è un elemento essenziale del nostro piano volto a fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile in tutto il mondo”.

“Gli accordi vincolanti con Stellantis, uno dei principali e più innovativi produttori di veicoli al mondo, rappresentano una chiave di volta per il futuro di Alliance”, ha affermato Paul Kopejtka, Managing Director e Ceo di Alliance. “Rafforzano la nostra strategia di sviluppo per il NiWest Nickel-Cobalt Project, aprono nuove e importanti opzioni di finanziamento e consolidano l’intesa con un cliente e un investitore di primo livello. Auspichiamo una proficua collaborazione con Stellantis e continueremo ad attuare la nostra strategia al fine di diventare il fornitore australiano di solfato di cobalto e nichel di riferimento per i mercati globali. Questo è davvero un risultato We Win Together per entrambe le parti”.

