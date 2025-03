Stellantis, John Elkann: “Senza di noi l’auto italiana sarebbe morta da tempo”

ROMA – “Ci si chiede spesso quali vantaggi ha l’Italia da Stellantis. Se non ci fosse oggi Stellantis non saremmo qui, perché l’auto italiana sarebbe già scomparsa da tempo, come l’informatica dopo l’Olivetti. Negli ultimi vent’anni il mercato domestico è calato del 30%, mentre l’occupazione si è ridotta di circa il 20%. Questo significa che l’azienda ha difeso la produzione e l’occupazione degli stabilimenti nel Paese”. Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, in audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato.

“TRA 20 ANNI PRODURREMO SOPRATTUTTO ELETTRICHE, SERVE POLITICA UE”

“Il nostro settore fra 20 anni produrrà soprattutto automobili elettriche- ha dichiarato-. Cina e Stati Uniti stanno definendo una politica industriale per l’auto, con normative e risorse orientate a raggiungere i loro interessi nazionali. Noi auspichiamo che ciò possa accadere presto anche in Europa. Perché in questo mestiere definire un quadro chiaro è fondamentale per tutti gli attori: costruttori, sindacati, fornitori, concessionari e clienti”

“DA DECISIONI TRUMP EFFETTI SU NOSTRA PRODUZIONE IN ITALIA E UE”

“Ci stiamo preparando a un mondo che sta cambiando, perché le decisioni dell’amministrazione Trump sui dazi avranno un impatto su ciò che produciamo in Italia e in Europa e vendiamo negli Stati Uniti”, ha aggiunto.

“FUTURO SETTORE NON È INDUSTRIA BELLICA, DIPENDERÀ DA SCELTE UE”

Elkann ha detto ancora: “Come dimostrano Usa e Cina, che hanno sia un’industria dell’auto che un’industria bellica entrambe forti, non riteniamo che il futuro dell’auto sia l’industria bellica, ma quello che i Paesi dell’Unione europea decideranno in termini di politica industriale e di dove mettere risorse ed energie”.

