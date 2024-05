stellantis-leader-nei-furgoni,-in-primi-4-mesi-quota-del-41,3%

Vendute 30mila unità, Ducato best seller. Zampese: ottimista su 2024

Milano, 3 mag. (askanews) – Nel primo quadrimestre i veicoli commerciali del gruppo Stellantis confermano la propria leadership nel mercato italiano. In base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, Stellantis ad aprile ha immatricolato oltre 6.360 veicoli commerciali facendo registrare nel primo quadrimestre 2024 oltre 30.000 immatricolazioni pari ad una quota del 41,3%.

Fiat Professional è il Brand leader del mercato nei primi quattro mesi con oltre 18.250 immatricolazioni pari a una quota del 25,1%, grazie in particolare a Ducato, con oltre 7.500 immatricolazioni e a Doblò van al primo posto nel suo segmento. Il Fiat Professional Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa (Chieti), è il best seller del mercato dei veicoli commerciali in Italia. Nello stesso segmento dei Large Van, considerando anche Peugeot Boxer, Citroen Jumper e Opel Movano, tutti veicoli prodotti ad Atessa (CH), la quota di Stellantis è del 39,2%.

“Nel corso del primo quadrimestre abbiamo consolidato la nostra leadership sul mercato italiano dei veicoli commerciali – ha dichiarato Gianluca Zampese, direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia – e sono ottimista sul prosieguo dell’anno grazie al rinnovamento dell’intera gamma di furgoni Stellantis disponibile presso tutta la nostra capillare rete di vendita e assistenza. L’arrivo di nuovi prodotti 100% elettrici di seconda generazione e un portafoglio di nuovi servizi connessi, ci permetteranno di essere sempre all’avanguardia nel fornire le soluzioni migliori per le esigenze dei nostri clienti”.