stellantis,-leapmotor-international-pronta-a-vendere-bev-in-ue

T03 e C10 in 9 paesi da settembre, a seguire in altre regioni

Milano, 14 mag. (askanews) – Ottenuto il via libera per la joint venture Leapmotor International (51% Stellantis, 49% Leapmotor)che si occuperà della produzione e vendita dei auto del brand cinese nel mondo, aalla sede di Amsterdam, il team diretto dal Ceo Tianshu Xin, ex manager di Stellantis China, sta preparando il lancio dei modelli T03 e C10 prima nei mercati europei. Le vendite saranno poi estese anche all’India & Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud America nel quarto trimestre 2024.

“Sfruttando la nostra presenza globale saremo presto in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici dal prezzo competitivo e tecnologicamente all’avanguardia, capaci di superare le aspettative. Grazie alla guida di Tianshu Xin, Leapmotor International ha messo a punto un’ambiziosa strategia commerciale e industriale con cui potenziare rapidamente i canali di distribuzione e sostenere la crescita di Leapmotor, creando valore per entrambi i partner coinvolti”, ha detto il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares.

“Utilizzando le tecnologie innovative e i prodotti all’avanguardia di Leapmotor, con il supporto di Stellantis sul piano della distribuzione, dei servizi e del marketing all’estero, puntiamo a offrire ai clienti di tutto il mondo un’esperienza di guida e un comfort a bordo eccezionali”, ha dichiarato Zhu Jiangming, fondatore, presidente e Ceo di Leapmotor.

L’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International è complementare all’attuale tecnologia e al portafoglio di brand iconici di Stellantis. Da settembre 2024, le vendite inizieranno prima in Europa (in Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Romania), utilizzando i canali di distribuzione di Stellantis e con il supporto di Managing Director dedicati. I punti vendita saranno 200 entro la fine dell’anno, compresi quelli di Stellantis &You, e arriveranno a 500 entro il 2026. Alla fine del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d’oltremare francesi), all’India e Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e India) e infine al Sud America (Brasile e Cile).

I primi modelli venduti fuori dalla Cina sono la Leapmotor C10 si basa sull’architettura LEAP3.0 sviluppata da Leapmotor, che si avvale di una tecnologia elettrica intelligente leader del settore, oltre all’architettura elettronica ed elettrica integrata centrale, la tecnologia Cell- to-Chassis (CTC) cellula-telaio e il suo cockpit intelligente. La C10 è una vettura appartenente al segmento D pensata per la famiglia, con un’autonomia WLTP di 420 km e un E-NCAP a 5 stelle. La Leapmotor T03, invece è una citycar del segmento A a cinque porte, con un’autonomia WLTP di 265 km.