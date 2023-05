Stellantis, negli Usa 1,8 mln veicoli con sistema allerta pericoli

Meccanismo “Evas” segnala ambulanze, camion pompieri o altri rischi

Roma, 23 mag. (askanews) – Stellantis riferisce che oltre 1,8 milioni di veicoli a marchio Chrysler, Dodge, Ram e Jeep in circolazione negli Stati Uniti e in Canada segnalano ai guidatori la presenza di camion dei pompieri, ambulanze o altri pericoli nelle vicinanze grazie alla funzione “Emergency Vehicle Alert System” (Evas), della piattaforma per i veicoli connessi Uconnect.

Secondo quanto riporta un comunicato, il sistema Evas è una funzione di serie di Uconnect che consente ai guidatori di veicoli del 2018 e successivi di essere più consapevoli dell’ambiente che li circonda. Si tratta di un’innovazione emersa dal programma Star*Up di Stellantis, pensato per premiare e promuovere le proposte innovative dei dipendenti.

“L’ampia diffusione del sistema EVAS in Nord America dimostra come Stellantis stia sfruttando la potenza della connettività V2X e della tecnologia di bordo per rendere la mobilità più sicura per i clienti”, ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer Stellantis.

“L’attenzione a guidatori e passeggeri, che non è seconda a nessuno in ogni mercato in cui operiamo, è il fondamento della nostra trasformazione in azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Siamo orgogliosi di essere la prima casa automobilistica a livello mondiale ad aver reso la segnalazione digitale V2X una funzione di sicurezza offerta di serie per i clienti connessi e cerchiamo continuamente di espanderne le capacità”.

Gli avvisi EVAS provengono dalla piattaforma Safety Cloud di HAAS Alert, una soluzione di segnalazione digitale e vehicle-to-everything (V2X) utilizzata da migliaia di flotte stradali pubbliche e private in Nord America. Oltre che dai veicoli di emergenza, Safety Cloud riceve e invia notifiche da carri attrezzi, vetture in panne, barriere autostradali, cantieri, cartelli segnalatori e altre attrezzature connesse presenti su strada.

Partendo dalle basi fornite dall’EVAS, prosegue il comunicato, Stellantis sta ora valutando, in collaborazione con Emergency Safety Solutions Inc., il passo successivo nella segnalazione V2X per la sicurezza attiva del conducente con il sistema Hazard Enhanced Location Protocol (H.E.L.P. ®). Il sistema H.E.L.P. fornisce avvisi ai guidatori che si avvicinano a un veicolo in panne. Le vetture con guasti ferme a bordo strada o sul ciglio della carreggiata rappresentano un grave pericolo per gli altri guidatori, in particolare di notte o quando le condizioni meteorologiche riducono la visibilità. Negli Stati Uniti, questo scenario contribuisce a causare in media un incidente ogni sette minuti e uccide o ferisce oltre 40 persone al giorno. Il dato proviene da una ricerca pubblicata su Accident Analysis and Prevention, una rivista di salute pubblica sottoposta a revisione paritaria.

