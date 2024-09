Stellantis parteciperà al Salone dell’Auto di Parigi

Esposti 26 modelli. Il 15 ottobre interverrà Tavares

Milano, 25 set. (askanews) – Stellantis partecipa al Salone dell’Auto di Parigi 2024 dal 14 al 20 ottobre con cinque anteprime mondiali, tecnologie innovative e il brand cinese Leapmotor. A Porte de Versailles (Padiglione 4), i visitatori avranno l’opportunità di ammirare da vicino la gamma di veicoli elettrificati all’avanguardia dei quattro brand. In totale, al Salone saranno esposti 26 modelli, con cinque anteprime mondiali che entusiasmeranno il pubblico.

I brand iconici Citroën, Peugeot e Alfa Romeo presenteranno le loro prossime e convenienti soluzioni di mobilità elettrica, tra cui tre anteprime mondiali di Citroën e una di Peugeot. La partnership con Leapmotor verrà presentata al pubblico per la prima volta, con quattro veicoli elettrici tecnologicamente avanzati ed economicamente accessibili, insieme all’anteprima mondiale della B10, un suv del segmento C. Saranno esposti anche sistemi di ricarica intuitivi, moderni sistemi di propulsione, e nuove soluzioni per il comfort interno e l’intrattenimento avanzato.

Il 15 ottobre, il Ceo Carlos Tavares interverrà al Paris Automotive Summit